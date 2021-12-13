كأس العرب | صدمة في منتخب مصر قبل لقاء تونس

تسير الأمور في منتخب مصر عكس الاتجاه، قبل مواجهة نظيره التونسي، في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

الفراعنة والنسور أطاحا بالنشامى والأحمر:

الفراعنة ونسور قرطاج من المقرر أن يلتقيان غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة بتوقيت العاصمة القطرية "الدوحة"، على استاد 974.

وكانت مصر قد عبرت لنصف النهائي، بعدما تغلبت على الأردن بثلاثية مقابل هدف وحيد، في ربع النهائي، ومن قبلها بتصدرها المجموعة الرابعة في دور المجموعات برصيد سبع نقاط.

أما تونس فصعدت بالفوز أمام عمان بثنائية مقابل هدف وحيد، في ربع النهائي، وبدور المجموعات، تصدرت المجموعة الثانية بست نقاط.

صدمة للجهاز الفني المصري:

في الوقت الذي يحاول به الجهاز الفني للفراعنة بقيادة كارلوس كيروش، تجهيز لاعبيه لقبل النهائي، تلقى خبرًا صادمًا من الجهاز الطبي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد شوبير، فإنه تأكد بشكل رسمي غياب الثلاث حمدي فتحي، أيمن أشرف وأحمد حجازي عن مواجهة تونس، لعدم اكتمال شفائهم من الإصابات التي لحقت بهم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام الجزائر.

وأشار شوبير إلى أن موقف الحارس محمد الشناوي لم يتحدد بعد، لكن المحاولات مستمرة للحاقه بالمباراة.

ولم يشارك الشناوي في مران ليلة أمس، إذ اكتفى بالجري الخفيف حول الملعب، وقبل مران اليوم، سيتحدد موقفه من المشاركة من عدمها.

تونس بصفوف مكتملة:

على الجانب الآخر، في المنتخب التونسي، اكتملت الصفوف بمشاركة الظهير الأيسر علي معلول، في مران أول أمس الأحد، بعدما غاب عن الثلاث مباريات الأخيرة.

وانضم كذلك لتدريبات الأمس، المدافع منتصر الطالبي، بعدما سمح له ناديه روبين قازان الروسي، بالانضمام لمنتخب بلاده.

وكان هناك اتفاق مسبق بين الجانب التونسي والنادي الروسي بالسماح للمدافع بالمشاركة مع نسور قرطاج حال نجاحهم في الوصول لنصف نهائي كأس العرب.

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