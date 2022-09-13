كأس العالم هو الأهم.. ميسي يحسم موعد تحديد مستقبله مع باريس!

المونديال أولوية الأرجنتيني

يبدو أن طموح الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفترة المقبلة لن يكون فيه ما هو أهم من كأس العالم 2022 في قطر.

مستقبل ليونيل ميسي حتى ووضعيته في ناديه أو الرحيل عنه حتى مرتبط بكأس العالم، وهذا ما أكده الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو.

موعد تحديد المستقبل

الصحفي الإيطالي كتب عبر تويتر: "ليو ميسي لن يتخذ أي قرارات حيال مستقبله في الأسابيع المقبلة أو حتى الشهور، يركز مع باريس سان جيرمان وفيما بعد مع كأس العالم، لن يتم تقرير أي شيء قبل ذلك".

وأردف: "كان باريس سان جيرمان يطمح لتوقيع عقد جديد قبل كأس العالم، ولكن هذه الخطط لم تنجح، إضافة إلى اهتمام برشلونة، ليو لن يقرر أي شيء قبل 2023".

نحو نهاية مميزة

ويطمح ميسي لنهاية مسيرة مميزة مع الأرجنتين بإحراز لقب كأس العالم الذي طال انتظاره والذي سيجعله لدى الأرجنتينيين في كفة واحدة مع الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

لقب كوبا أمريكا 2021 الذي أحرزه ميسي مع بلاده فك الكثير من الضغط على البرغوث وزملائه، وباتت الأرجنتين مرشحة أكثر من أي وقت مضى للذهاب بعيدًا في المونديال.