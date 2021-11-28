كأس العالم خطوة جوارديولا المقبلة عقب مانشستر سيتي!

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن خطوته القادمة بشأن مستقبله التدريبي بعد الرحيل عن النادي الإنجليزي.

المدرب الكتالوني يمتلك مسيرة تدريبية مبهرة، فبعد أن ظهر للنور مع برشلونة وتوج معهم بالسداسية توجه إلى ألمانيا ودربّ بايرن ميونخ لثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين قاد جوارديولا "السيتيزينز" للفوز بلقب الدوري المحلي الممتاز ثلاث مرات وبكأس إنجلترا ويستمر عقده الحالي حتى 2023.

ماذا كشف جوارديولا؟

تحدث جوارديولا على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمبارة سيتي اليوم أمام ويست هام، ورد على رغبته في تدريب إنجلترا، قائلا:"جاريث يقوم بعمل رائع، لقد مدد عقده سنتين، فتهانينا له".

وأضاف: "لقد قلت مرات عديدة، عندما أنهي عملي هنا، سيكون من دواعي سروري أن أقود فريقًا في كأس العالم، لكن ليس من السهل العثور عليه، هناك عدد قليل، أود ذلك، لكن إذا لم يحدث ذلك، سأقوم بتدريب الأندية".

وتابع مدرب السيتي: "أعتقد أن ساوثجيت قام بعمل لا يصدق مع إنجلترا، ما أريده أن يمدد العقد ثم يمدد أكثر بعد ذلك، أنا لست هنا لأتخذ موقفا من أي شخص، هذا ليس هدفي، أريد استغلال طاقتي وحبي هنا".

ماذا قال جوارديولا عن تدريب فريق إنجليزي أخر؟

جوارديولا لا يري نفسه مدربًا في إنجلترا إلا مع مانشستر سيتي، وأضاف خلال تصريحات: "في إنجلترا، سأكون مع مانشستر سيتي فقط، لن أدرب ناديًا آخر في إنجلترا باستثناء السيتي".

وأنهي الفيلسوف تصريحاته، قائلاً: "بعد ذلك لا أعرف ماذا سيحدث، لم أعتقد أبدًا أنني سأكون هنا وعندما جئت، لم أفكر مطلقا أنني سأظل هنا لمدة 6 سنوات".



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