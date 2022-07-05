كأس الدوري في منزل من يطلب .. حملة غريبة من الهلال لجماهيره

فكرة غريبة من إدارة فهد بن نافل، لكن المبالغات المالية تُقابل باعتراضات من الجماهير

أطلق نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، حملة غريبة من نوعها، من أجل إسعاد جمهور الزعيم، بعد تتويج الفريق بطلًا لكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم يعود من بعيد:

الأزرق توج في أواخر الشهر الماضي بطلًا للدوري السعودي للمرة الـ18 في تاريخه، والثالثة على التوالي ليحقق الثلاثية لأول مرة في تاريخه، فلم يكن قد حققها من قبل سوى ناديي الاتحاد والشباب.

حصد الزعيم للقب جاء بعدما غاب أشهر عن صدارة جدول الترتيب، الذي كان قد احتلها الاتحاد، لكن في الجولة 28 استغل الهلال تعثرات العميد المتكررة وانقض على الصدارة.

الحسم كان في الجولة الأخيرة، إذ فاز الهلال أمام الفيصلي، فيما تعادل العميد أمام الباطن، ليتفوق الزعيم بفارق نقطتين على النمور ويتوج بطلًا.

ما هي حملة الهلال الغريبة؟

اعتدنا في السنوات الماضية، أن يطرح النادي المتوج بلقب الدوري السعودي كأس البطولة في مقرات الشركات الراعية له أو في متجره، ليلتق الجمهور الصور التذكارية معه.

لكن هذه المرة إدارة الهلال قررت التفكير خارج الصندوق، وأصبح بإمكان جمهور الأزرق أن يستضيف الكأس في منزله.

المركز الإعلامي للهلال أوضح أن النادي أطلق حملة "جبنا لك الكأس"، أمام الجماهير الراغبة في استضافة الكأس في منزلها، إذ بإمكانها حجز موعد الاستضافة حسب الأوقات المتاحة من خلال تطبيق "جاهز".

المشجع الراغب في الاستضافة يمكنه من خلال التطبيق أن يحدد اليوم المناسب له، ويسجل بياناته، ثم يسدد المبلغ المطلوب، كي ينجح في هدفه.

وحدد إدارة ابن نافل مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي كقيمة لاستضافة الكأس في منازل الجماهير، وهو ما قوبل باعتراضات من قبل البعض، مؤكدين أنه مبلغ مبالغ به.

اقرأ أيضًا..

فضيحة نصراوية وتناقض الفراج ورعونة الاتحاد .. أخطاء لا تغتفر في الدوري السعودي 2021-2022

"ما يفعله اللاعبون السعوديون مُخجلًا .. آثار المقلوبة واضحة عليهم!"

فيديو | دياز: هذا سر ريمونتادا الدوري وعلاقتي بجمهور الهلال استثنائية