كأس إفريقيا 2021: ما هو تاريخ مواجهات مصر والمغرب؟

يشهد الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون مواجهة عربية استثنائية، تجمع بين مصر والمغرب.

منتخب مصر، الذي بدأ مشواره في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا ببطء بعد الخسارة من نيجيريا بهدف دون رد، تمكن من عبور دور المجموعات بعد الفوز على غينيا والسودان بهدف نظيف في المباراتين.

أما في دور الستة عشر، ظهر مدى التطور على منتخب مصر خلال مواجهة ساحل العاج، وتمكن "الفراعنة" من الفوز بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

أما منتخب المغرب، على العكس تمامًا، بدأ البطولة بقوة، وحقق الفوز على غانا بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم على جزر القمر بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل مع الجابون في الجولة الختامية لدور المجموعات بنتيجة 2-2.

وفي دور الستة عشر، نجح "أسود الأطلس" من تخطي عقبة مالاوي بنتيجة 2-1 بعد مباراة صعبة، شهدت إضاعة لاعبي المغرب للعديد من الفرص السهلة للتسجيل.

لكن بعيدًا عن ذلك، فإن تاريخ مباريات مصر والمغرب يشهد الكثير من المباريات المثيرة للاهتمام على كافة الأصعدة.

وفي التقرير التالي، يستعرض معكم "جول" تاريخ مواجهات مصر والمغرب في كافة البطولات.

ما هو تاريخ مواجهات مصر والمغرب؟

يملك منتخب المغرب أفضلية تاريخية في مواجهاته السابقة أمام منتخب مصر، بالنظر إلى أنهما تواجها 23 مرة في كافة المسابقات، حقق خلالها "أسود الأطلس" 11 انتصارًا.

ويعد منتخب المغرب بحق "الدابة السوداء" لمنتخب مصر، بالنظر إلى قلة انتصارات "الفراعنة" على "أسود الأطلس" في كافة المسابقات.

المنتخب المصري حقق الفوز ثلاث مرات على منتخب المغرب على مدار التاريخ، من بينها مرتان في بطولة كأس أمم إفريقيا، فيما لم يحقق "الفراعنة" أي انتصار في تصفيات كأس العالم أو المباريات الودية.

المسابقة المباريات فوز مصر تعادل فوز المغرب تصفيات كأس العالم 6 0 3 3 تصفيات كأس أمم إفريقيا 6 1 2 3 مباريات ودية 5 0 3 2 كأس أمم إفريقيا 6 2 1 3 الإجمالي 23 3 9 11

ما هو تاريخ مواجهات مصر والمغرب في بطولة أمم إفريقيا؟

سبق وأن تواجه منتخبا المصر والمغرب ست مرات سابقة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

المرة الأولى كانت في نسخة 1976 من البطولة، وحقق فيها منتخب المغرب الفوز بهدفين مقابل هدف.

المباراة الثانية، كانت في نسخة عام 1980، لتحديد الفائز بالمركز الثالث، وفيها كرر "أسود الأطلس" الفوز بنتيجة 2-1.

الفوز الأول لمنتخب مصر جاء بعد ست سنوات، وتحديدًا في نصف نهائي نسخة 1986 بهدف دون رد.

وغابت مواجهات مصر والمغرب حتى نسخة 1998، وتحديدًا في دور المجموعات، وحينها فاز "أسود الأطلس" بهدف نظيف.

ثم عاد المنتخبان للاصطدام ببعضهما في دور المجموعات من نسخة 2006، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

المواجهة الأخيرة بين مصر والمغرب في أمم إفريقيا كانت في ربع نهائي نسخة 2017، وانتهت بفوز "الفراعنة" بهدف دون رد.