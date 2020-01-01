كاسيميرو يهزم كورونا ويعود لتدريبات ريال مدريد

لاعب الوسط البرازيلي يدعم تشكيل فريقه قبل مواجهة فياريال

أنباء إيجابية تلقاها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بعودة لاعب وسط الفريق كاسيميرو إلى التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ريال سبق أن أعلن إصابة كاسيميرو بالفيروس، في نفس التوقيت مع زميله البلجيكي إيدين هازارد، ليفقدهما الفريق قبل فترة التوقف الدولي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت تعافي كاسيميرو بشكل كامل من الفيروس، بعد التزامه بفترة الحجر الصحي في المنزل.

وأوضحت أن اللاعب تواجد بالفعل في تدريبات الفريق، صباح اليوم، الأربعاء، استعدادًا للمواجهة القادمة ضد فياريال بالدوري الإسباني.

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وأما بالنسبة لهازارد الذي أصيب مع كاسيميرو بالوباء في 7 نوفمبر الجاري، لم يتحدد موقفه حتى الآن سواء بالتعافي أو استمرار الإصابة.

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وعلى جانب آخر يقوم ريال بتقييم حالات باقي المصابين، وعلى رأسهم رافاييل فاران وسيرخيو راموس وإيدير ميليتاو، بينما سيستمر غياب فيديريكو فالفيردي لمدة شهر كامل.

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جدير بالذكر أن ريال يلعب يوم السبت القادم ضد فياريال بالدوري، قبل المباراة الحاسمة ضد إنتر الإيطالي بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 25 نوفمبر.