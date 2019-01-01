كاسيميرو: نحترم ونقدر جاريث بيل

كاسيميرو يشيد بجاريث بيل عقب انتصار ريال مدريد على سيلتا فيجو

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قال النجم البرازيلي كارلوس هنريكي كاسيميرو إن الجميع في ريال مدريد يحترم ويقدر النجم الويلزي جاريث

ونجح ريال مدريد في تحقيق انتصار هام على مضيفه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني في موسمه الجديد.

وتسببت إصابة إيدين هازارد في لعب ريال مدريد بالثلاثي فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وجاريث بيل في الخط الهجومي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019

وعقب المباراة التي قدم فيها جاريث بيل أداء جيدًا وصنع فيها الهدف الأول الذي سجله كريم بنزيما، أثنى كاسيميرو على أداء النجم الويلزي وأكد أن الجميع يدعمه في ريال مدريد.

وقال كاسيميرو: "بالطبع نحن سعداء من أجل تحقيق الفوز الأول في الموسم الجديد، وسعداء أيضًا من أجل استعادة الثقة من قبل جاريث بيل ودعم زيدان له قبل المباراة"

وأضاف: "بيل لاعب كبير ووجوده في أفضل حالاته يعد إضافة كبيرة للفريق بالطبع، نحتاج جهود الجميع من أجل تقديم موسم مميز"

وتابع: "حققنا انطلاقة قوية كما كنا نريد، وعلينا الآن التركيز على التحديات المقبلة حتى نسير على نفس النهج ونفس النسق الذي بدأنا به"

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يذكر أن كريم بنزيما وتوني كروس ولوكاس فاسيكيز قد سجلوا أهداف ريال مدريد الثلاثة في المباراة الافتتاحية له في الموسم الجديد من الدوري الإسباني.