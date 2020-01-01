كاسيميرو: لم أشاهد هدف إشبيلية الملغي

البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد يعلق على الهدف الملغي لإشبيلية أمام فريقه.

أعرب النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ملعب ريال مدريد عن سعادته بفوز فريقه اليوم أمام نظيره إشبيلية ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفوز جاء بصعوبة على فريق لا يسهل التعامل معه في ظل رغبتهم في الاستحواذ على الكرة.

وقال كاسيميرو: "أنا سعيد ليس فقط من أجل الهدفين لكن من أجل العمل الجماعي الذي قدمه الفريق بأكمله أمام خصم بقوة إشبيلية، لقد أظهرنا قوتنا دفاعيًا اليوم".

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وأضاف: "من الطبيعي أن تكون المباراة ضد إشبيلية صعبة، هم يلعبون كرة القدم بشكل جيد وعانينا أمامهم اليوم فنحن دومًا ما نريد الحفاظ على الكرة معنا".

وأكمل: "الهدف الأول جاء من تمريرة رائعة ليوفيتش لذلك أشرت له في الاحتفال، لقد منحني تذكرة مجانية للتسجيل، والثاني أيضًا من فاسكيز كان جيدًا فقد وضع الكرة على رأسي".

وعن هدف إشبيلية الملغي: "لم أر الكرة لكن تقنية الفيديو تساعد كرة القدم وعلينا أن نحترم رأي الحكم، في النهاية يجب دعم ما يساعد كرة القدم".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم بين ريال مدريد وإشبيلية كان قد انتهى بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف وحيد وسجل هدفين الفريق العاصمي كاسيميرو.