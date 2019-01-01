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كاسيميرو يكشف عن أفضل كذبة بيضاء في حياته

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الكذبة التي جعلته أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم

كشف لاعب وسط ريال مدريد كاسيميرو، عن الكذبة البيضاء التي مكنته من تجاوز اختبارات الناشئين في ساو باولو، ليتحول فيما بعد للاعب وسط دفاعي من الطراز العالمي.

وقال الدولي البرازيلي لصحيفة "آس" الإسبانية "عندما وصلت لعامي 12 أو 13، ذهبت لاختبارات ساو باولو، وكان هناك ما يزيد عن 300 في الاختبارات، وهم (النادي) يحتاجون 50 فقط".

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وأضاف "قدمت نفسي في البداية كمهاجم لأنني كنت أرى نفسي مهاجم رقم 9، وأتذكر جيدًا، أنه عندما سأل المدرب من سيختبر نفسه في مركز حراسة المرمى، ثلاثة فقط رفعوا أيديهم".

وتابع "عندما سأل عن المهاجمين، رأيت أكثر من 40 رفعوا أيديهم. على الفور قُلت لنفسي أنا لست مهاجمًا، المنافسة ستكون شبه مستحيلة".

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وختم حدثه في هذه الجزئية "وحدث نفس الشيء عندما سأل عن لاعبي الوسط المهاجمين، وعندما جاء وقت السؤال عن لاعب الوسط الدفاعي، سبعة رفعوا أيديهم وأنا كنت ثامنهم، وتدربت مع لاعبي الوسط، ثم اتصل بي المدرب وقال لي . أنت لست وسط دفاعي، أنت هنا كمهاجم، لكنني تمسكت برأيي وقلت له أنا لاعب وسط دفاعي، وبدأ كل شيء من تلك اللحظة".

 

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