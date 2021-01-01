كاسيميرو: ريال مدريد لعب مباراته الأفضل، وأثبتنا أننا لا نزال على قيد الحياة

كارلوس كاسيميرو نجم ريال مدريد يكشف أسباب تفوق فريقه في مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

أعرب كارلوس كاسيميرو نجم ريال مدريد عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على نظيره ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للنادي، وأكد خلالها أن الفريق لعب المباراة الأفضل له هذا الموسم.

وقال كاسيميرو: "لقد كانت مباراة صعبة أمام خصم عرف بالتحديد كيف سنلعب، وحققوا النقاط من قبل هنا أمام الفرق الكبيرة".

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وأضاف: "لقد عانينا من بعض الغيابات الكبيرة لكننا عدنا من جديد وأظهرنا قدرتنا، وهذه هي الروح المطلوبة في مباريات الدوري الإسباني".

وأردف: "النتيجة جيدة لكن الأهم أننا أظهرنا أن الفريق لا يزال على قيد الحياة وأننا سنستمر في القتال حتى اللحظة الأخيرة".

وأنهى تصريحاته: "لقد لعبنا مباراة جيدة والجميع يجب أن يحصل على التهنئة، هذه هي المواجهة الأفضل لنا هذا الموسم، لكن علينا أن نضع تركيزنا على اللقاء القادم".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة بعد لقاء الأمس الذي انتهى بالفوز بأربعة أهداف لهدف.