كاسيميرو: تقنية الفيديو لم تساعدنا وريال مدريد لا يستسلم

كاسيميرو يرفض رفع الراية البيضاء بعد السقوط أمام مانشستر سيتي في قلب "سانتياجو بيرنابيو"

رفض متوسط ميدان ريال مدريد كاسيميرو، البقاء على اللبن المسكوب، بعد الهزيمة القاسية أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وانحنى النادي الملكي بهدفين لهدف على ملعبه ووسط جماهيره، لتتقلص فرصه من الناحية النظرية في الترشح إلى الدور ربع النهائي، قبل إياب ملعب "الاتحاد" الشهر المقبل.

وعقب نهاية المباراة قال الدولي البرازيلي لشبكة "موفيستار" الإسبانية "التأهل لم يحسم بعد، وإذا كان هناك فريق بإمكانه العودة فهو ريال مدريد، لقد لعبنا بطريقة مذهلة لمدة 75 دقيقة، وفي آخر 15 دقيقة لم نفعل المطلوب منه على أكمل وجه".

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وسُئل "ماذا حدث؟ لا يوجد أي تفسير، لم نلعب بكثافة في تلك الدقائق الـ15، ولم نسيطر على الكرة ذلك، وهذا أمام منافس كبير، عرف كيف يسجل من فرصتين على المرمى. لا توجد أعذار، والآن تفكيرنا في مباراة عطلة نهاية الأسبوع المعقدة (كلاسيكو برشلونة)".

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وعن رأيه في تقنية الفيديو بعد اعتراض الريال على هدف جيسوس الأول دون جدوى، قال "من المفترض أن تقنية الفيديو تطبق من أجل ذلك، وحين شعر راموس بالدفع من الخلف، كان ينبغي على الحكم رؤية ذلك لأن هذا يساعد كرة القدم".

وختم "هدفنا الأول مباراة برشلونة، لكن في إنجلترا سيكون الأمر صعبًا للغاية".

ويحتاج ريال مدريد للفوز بأكثر من هدف في ملعب "الاتحاد"، أو تكرار ما حدث الموسم الماضي، عندما ودع البطولة من نفس المرحلة على يد أياكس أمستردام.