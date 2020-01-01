كاسيميرو: بنزيما هو من سجل الهدف

تمريرة حاسمة رائعة من الفرنسي

تحدث الثنائي كريم بنزيما وكاسيميرو بعد الانتصار المهم لريال مدريد على إسبانيول في الليجا الذي أعطى الفريق الانفراد بقمة الترتيب.

ومرر الفرنسي كرة رائعة بالكعب للبرازيلي قبل نهاية الشوط الأول بدقائق ليسجل هدف المباراة الوحيد الذي جعل فريقه يصعد للقمة بفارق نقطتين عن برشلونة.

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وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها "ماركا": "الهدف يخص كريم، كان يجب أن أحتفل معه لأن الفضل يعود له".

وأضاف: "نعرف قيمته الفنية وما هو قادر على فعله، ولهذا السبب طلبت منه الكرة لأنني كنت أعرف أنه قادر على إيصالها".

واستمر البرازيلي: "التركيز الآن على خيتافي، إسبانيول من الماضي، نريد الفوز بكل المباريات، ونريد الفوز بالليجا".

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صاحب التمريرة بنزيما كشف عن كواليس اللعبة في تصريحات نقلتها "موندو": "هكذا ألعب كرة القدم، كنت أعرف أين كاسيميرو ومرت بشكل طيب".

وختم: "المباراة كانت صعبة، ولذا الهدف وليس التمريرة هو الأمر الأهم، كل مباراة لنا بمثابة نهائي إذا أردنا رفع البطولة".

تعثر برشلونة أمام سيلتا فيجو جعل الملكي ينفرد بصدارة الليجا بفارق النقاط قبل لقاءات الجولة المقبلة التي تشهد قمة ساخنة بين البلوجرانا مع أتلتيكو مدريد.