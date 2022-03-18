كاسيميرو : برنابيو أعجب مبابي، وهذا سر عدم طردي طوال مسيرتي !

يؤمن كاسيميرو لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أعجب بملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق.

مبابي جاء إلى برنابيو هذا الشهر، من أجل المشاركة مع باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي انتهت بخسارة فريقه 3/1 وخروجه من البطولة.

وقبل خوض لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة، تحدث كاسيميرو عن رأيه في قدوم مبابي، واللعب أمام الفريق الكتالوني في لقاء متجدد بالدوري الإسباني.

ماذا قال عن سباق الدوري والكلاسيكو؟

لاعب الوسط البرازيلي قال لصحيفة "as" الإسبانية:"لا يزال هناك العديد من المواجهات المتبقية، وأمامنا 30 نقطة على المحك، الآن سنلعب ضد النسخة الأفضل في برشلونة وبعدها لدينا تسع مباريات أخرى، تفكيرنا ينصب باستمرار على الفوز في كل مباراة".

وعن مشاركة كريم بنزيما:"أتمنى أن يتمكن من اللعب، أي فريق سيفتقد لاعب مثله، لأنه يلعب على أعلى مستوى وثقة ممكنة، ولكن لو لم يلعب سيأتي شخص آخر لأداء دوره، وهذا لا يعني أنه من السهل الوصول لمستوى كريم".

هل يفضل قطع الكرات أم تسجيل الأهداف:"بالطبع أحب التسجيل، لكن ما يجعلني أسعد هو سرقة الكرات من المنافس ومساعدة الفريق".

رأيه في قرعة دوري الأبطال

كاسيميرو واصل حديثه:"تاريخ ريال مدريد له وزن كبير والمنافسون يعرفون ذلك، هناك 13 لقبًا وهذا الأمر لم يكن بالصدفة، إنها نتيجة العمل الذي قام به العديد من اللاعبين عبر التاريخ"

وأوضح:"ريال مدريد لديه العديد من اللاعبين الكبار حاليًا مقارنة بالفرق الأخرى، هناك بنزيما الذي يستحق الكرة الذهبية، وتيبو كورتوا أفضل حارس في العالم".

وأما عن عدم طرده مطلقًا:"أعتقد أن القيم التي يمتلكها المرء هي الأهم، يمكنك أن ترتكب خطأ في كرة القدم، ولكن دون أن تفقد احترام الخصم أو الحكام، لأن الأخطاء جزء من كرة القدم، لكن يجب أيضًا عدم إيذاء الخصم".

هل تأثر كيليان مبابي عندما جاء إلى سانتياجو برنابيو؟:"بالتأكيد أعجب بالملعب، لأنني أراه كل يوم، ما أثار إعجابنا حقًا كان الجمهور الذي لعب دورًا هامًا في فوزنا على باريس".

اللعب بجوار لوكا مودريتش وتوني كروس:"لا أشعر بأي حسد تجاههما، يشرفني أن ألعب بجوارهما، ما قاما بفعله في كرة القدم شيء كبير للغاية، لا أريد أن أقول إنني سأضحي بنفسي من أجلهما لأن الناس لن يفهموا ذلك جيدًا، كل واحد منا يلعب بطريقته الخاصة".

وعن قدوم مبابي وإرلينج هالاند:"هما لا يلعبان في ريال مدريد، وبالتالي لا أستطيع التحدث عنهما، هما يمتلكان جودة هائلة ولاعبان رائعان للغاية".

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