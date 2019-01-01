كاسيميرو بخبرة المواعيد الكبرى مع الريال: هكذا سنفوز بكوبا أمريكا

كاسيميرو يتحدث بخبرة المواعيد الكبرى

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

تسابقت وسائل الإعلام البرازيلية على لاعب الوسط كاسيميرو، لإجراء مقابلات معه، للاستفادة من خبرته في المباريات النهائية مع ريال مدريد، قبل مواجهة بيرو في نهائي كوبا أمريكا.

وتعرف الصحف المحلية أن صاحب الـ27 عامًا، متمرسًا بصورة شبه مثالية على هكذا مواعيد نهائية، باعتباره أحد أفراد جيل ريال مدريد التاريخي، الذي احتل أوروبا على مدار 3 سنوات، فضلاً عن البطولات الأخرى المحلية والقارية، منها 3 كؤوس سوبر أوروبية و4 كأس عالم للأندية.

وقبل المباراة النهائية، أجرت شبكة "جلوبو سبورت" مقابلة مع كاسيميرو، لأخذ رأيه في طريقة الفوز بالمباريات النهائية، وذلك بطبيعة الحال بُحكم خبرته العريضة مع النادي الملكي، فأجاب "أعتقد أن المنتخب البرازيلي هو الأوفر حظًا، والنهائي لا يُحسم عادة باللعب، بل بالفوز. ونحن نعمل من أجل الفوز".

وتابع "في نفس الوقت نكن الاحترام اللازم للمنافس، وهذا أمر مهم من أجل تحقيق الفوز"، مُشددًا على ضرورة تحقيق الفوز سواء بهدف نظيف أو بنتيجة كبيرة، المهم بحسب تعبيره "الحفاظ على الهدوء والتركيز على الفوز ولا شيء آخر"، لافتًا إلى أن التقدم بهدف نظيف لا يعني نهاية المطاف، في إشارة واضحة منه إلى ضرورة القتال حتى إطلاق صافرة النهاية.

وعن طريقة التعامل مع نجم بيرو جيريرو بعد نجاحه في تقليل خطورة البرغوث ليو ميسي في ليلة افتراس التانجو الأرجنتيني بهدفين نظيفين، قال "منتخب بيرو يكتب قصة رائعة، لقد تأهلوا إلى كأس العالم العام الماضي، وهذا بفضل عمل المدرب، لذا ينبغي علينا احترامهم".

الله يعطينا روقان دييجو كوستا 😂



(📹: IG/savkee15) pic.twitter.com/5UrCJ1CHSO — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

خاتمًا حديثه "صحيح جيريرو النجم الأكثر تأثيرًا وشعبية في بيرو، لكن لا يوجد لاعب بمفرده يفوز ببطولة، وعلينا أن نركز على كل اللاعبين بدون استثناء. جيريرو لاعب أكثر من رائع، لكن هناك آخرون يقومون بعمل رائع، لذا من الضروري ألا ينحصر تركيزنا على لاعب بعينه، لكن على الفريق ككل".