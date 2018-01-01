كاسياس يلتحق برونالدو في نادي الـ100 بدوري الأبطال

القديس يواصل كتابة اسمه بتاريخ دوري الأبطال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

التحق الحارس الإسباني المخضرم، إيكر كاسياس، بزميله السابق كريستيانو رونالدو، بدخول نادي المائة في دوري أبطال أوروبا.

وساهم كاسياس في فوز بورتو البرتغالي على حساب جلطة سراي التركي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وحقق بورتو الفوز ليضمن التأهل في الصدارة متفوقًا على شالكة الألماني، ومن خلفهم جلطة سراي الذي ضمن الانتقال لصفوف الدوري الأوروبي، ثم لوكومتيف موسكو الروسي.

القدّيس يصل للفوز رقم 100 في دوري الأبطال ✨



هذا المجد لم يعانقه الكثير

لاعبان فقط .. كاسياس أحدهما 🙌#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/wr1FcWBkn2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد وصل إلى 100 انتصار في دوري أبطال أوروبا بعدما ساهم في فوز يوفنتوس على حساب فالنسيا الإسباني الجولة السابقة.

رونالدو بمفرده يتفوق على 136 فريقًا في دوري الأبطال

وحقق البرتغالي الفوز بقمصان مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، بينما حقق إيكر كاسياس الفوز مع ريال مدريد وبورتو.

هل تبتسم له الأبطال مع باريس بعد أن استعصت عليه كل تلك السنوات مع يوفي؟ 🙄#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/qbBpNhciBE — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

ويعد كاسياس الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 182 مباراة، حيث حقق اللقب 3 مرات سابقاً 2000، 2002، 2014، بقميص الملكي.