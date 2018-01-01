كاسياس يرد الصفعة لمورينيو بعد هزيمة ليفربول

حارس المرمى الإسباني لم يهدر وقتًا بعد مباراة ليفربول ليرد على مدربه السابق مورينيو.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

ظهر الحارس الإسباني إيكر كاسياس حارس بورتو الحالي وريال مدريد السابق ليثأر من مدربه السابق جوزيه مورينيو.

مانشستر يونايتد خسر كلاسيكو إنجلترا أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحتل المركز السادس في الترتيب بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر.

كاسياس لم يهدر الكثير من الوقت للرد على جوزيه مورينيو الذي وصفه بأنه شخص في نهاية مسيرته خلال حوار صحفي مع جريدة ريكورد البرتغالية.

الحارس الإسباني قال على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بحسب إحدى الصحف البرتغالية فلقد وصفني أحد الأشخاص بأنني في نهاية مسيرتي الكروية وأنا أوافق تمامًا".

Según un diario portugués alguien dijo que un jugador como yo ( 37 años ) está al final de su carrera. Completamente de acuerdo!Mi pregunta es,para ese periódico:

En el caso de los entrenadores, cuando y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar? — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 16, 2018

كاسياس أضاف: "سؤالي لهذه الصحيفة هو في حالة المدربين. متى يرون أنهم لم يعودوا يصلحون لقيادة فريق؟".

يُذكر أن علاقة مورينيو وكاسياس كانت متوترة للغاية خلال فترة تواجد المدرب البرتغالي مع ريال مدريد