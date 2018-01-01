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كاسياس يرد الصفعة لمورينيو بعد هزيمة ليفربول

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حارس المرمى الإسباني لم يهدر وقتًا بعد مباراة ليفربول ليرد على مدربه السابق مورينيو.

محمود ضياء    فيسبوك      تويتر

ظهر الحارس الإسباني إيكر كاسياس حارس بورتو الحالي وريال مدريد السابق ليثأر من مدربه السابق جوزيه مورينيو.

مانشستر يونايتد خسر كلاسيكو إنجلترا أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحتل المركز السادس في الترتيب بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر.

كاسياس لم يهدر الكثير من الوقت للرد على جوزيه مورينيو الذي وصفه بأنه شخص في نهاية مسيرته خلال حوار صحفي مع جريدة ريكورد البرتغالية.

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IKER CASILLAS JOSE MOURINHO REAL MADRID 21022011

الحارس الإسباني قال على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بحسب إحدى الصحف البرتغالية فلقد وصفني أحد الأشخاص بأنني في نهاية مسيرتي الكروية وأنا أوافق تمامًا".

كاسياس أضاف: "سؤالي لهذه الصحيفة هو في حالة المدربين. متى يرون أنهم لم يعودوا يصلحون لقيادة فريق؟".

يُذكر أن علاقة مورينيو وكاسياس كانت متوترة للغاية خلال فترة تواجد المدرب البرتغالي مع ريال مدريد

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