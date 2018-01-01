كاسانو يرد على رونالدو: ميسي لن يأتي لإيطاليا

المهاجم الإيطالي المعتزل أنتونيو كاسانو يتحدث عن إمكانية انتقال ميسي لانتر ميلان

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرى أنتونيو كاسانو المهاجم الإيطالي المعتزل أن نجم برشلونة ليونيل ميسي لا يملك أي إغراءات للانتقال للكالتشيو.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس قد قال في حوارٍ صحفي مؤخرًا بأنه يود رؤية ميسي في الدوري الإيطالي.

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وعن هذا الأمر قال كاسانو: "ميسي يلعب حاليًا في أحد أكبر أندية العالم، لا يوجد أي سبب لتغيير فريقه والانتقال لإيطاليا".

كما أضاف لاعب روما وريال مدريد السابق: "سأكون سعيدًا إذا جاء إلى إنتر ميلان، ولكن إدارة الفريق ستحتاج إلى بيع اللاعبين بأكملهم من أجل التعاقد مع ميسي".

أما عن المقارنة بين مهاجم ميلان جونزالو هيجواين وماورو إيكاردي قال نجم الإنتر السابق: "أرى أن هيجواين هو الأقوى بالكرة".

وعن وضع يوفنتوس الحالي قال كاسانو: "أنا معجب بأليجري، لديه قدرة رائعة لإدارة مثل هؤلاء اللاعبين، الفارق بين يوفنتوس وباقي الأندية الإيطالية كبير".