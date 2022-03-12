كاسانو: بنزيما أفضل من رونالدو في الهجوم

أكد أنطونيو كاسانو نجم منتخب إيطاليا ولاعب ريال مدريد السابق أن الفرنسي كريم بنزيما أفضل من كريستيانو بالنسبة له في مركز رأس الحربة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "كالتشيو ميركاتو"، وأكد خلالها أن بنزيما استطاع أن يكون أفضل من رونالدو بالرغم من الظروف الأفضل للبرتغالي.

وقال كاسانو: "بالطريقة التي أرى بها كرة القدم فبنزيما أقوى من رونالدو في مركز رأس الحربة، كريستيانو يريد تسجيل الأهداف بكل شكل ممكن، لكنه لا يملك جودة كريم".

وأضاف: "هو لاعب فريد، بعد كل ما قدمه أضعه بين أفضل خمسة مهاجمين في التاريخ، ومعه رونالدو الظاهرة وفان باستن وليفاندوفسكي وإبراهيموفيتش".

وأكمل: "تخيلوا أنه ثالث أكثر من سجلوا لمنتخب فرنسا دون أن يلعب لمدة ست سنوات، لديه غريزة للتهديف في ذلك المركز، وجودة زيدان".

وكان بنزيما قد سجل ثلاثية ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وأرسل الملكي لدور الـ 8 منفردًا.

جدير بالذكر أن بنزيما يحتل في الوقت الحالي صدارة هدافي الدوري الإسباني وفي رصيده 20 هدفًا عقب مرور 28 جولة.