كازورلا: أريد أن تكون حكايتي درسًا للجميع

كازورلا يتحدث عن عودنه للمنتخب بعد الإصابة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال سانتي كاورلا العائد إلى منتخب إسبانيا لأول مرة منذ كأس العالم 2014 بعد الإصابة القوية التي أبعدته عن كرة القدم قرابة العامين ونصف.

وكان كازورلا قد ابتعد عن الملاعب بسبب إصابة بقطع في وتر إيكليس، حيث تسبب في تقلص 8 سنتيمترات من عظام الكعب، ما هدده بالبتر.

وبعد عودته إلى الملاعب مطلع الموسم الحالي، وبعد موسم جيد قدمه مع فياريال، عاد كازورلا إلى منتخب إسبانيا بعد 5 سنوات من الغياب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يونيو ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال سانتي كازورلا إنه يود أن يصنع من قصة عودته من الإصابة إلى كرة القدم مثالًا للجميع عن الإرادة.

وأضاف: "لم يكن أحد يتوقع أنني سأعود إلى منتخب إسبانيا مرة أخرى، ولا حتى لممارسة كرة القدم، ولكن بعد سنوات من العمل ها أنا هنا"

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يذكر أن سانتي كازورلا كان قد انتقل خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية من آرسنال إلى فياريال الإسباني في صفقة انتقال حر.