كاريوس يهنئ ليفربول.. وردود أفعال متباينة عبر تويتر

هنأ لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول المعار إلى بشكتاش، فريقه الإنجليزي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبر.

وكتب كاريوس عبر تويتر:"أهنئ ليفربول، سعيد حقاً للجميع في النادي والجماهير، لقد كنتم تستحقون ذلك".

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.