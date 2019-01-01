كاريوس : ليفربول يمتلك الحظوظ الأكبر للفوز بالدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات حارس ليفربول السابق بشأن منافسة الريدز على الدوري الإنجليزي

اكد لوريس كاريوس ، حارس ليفربول المعار لصفوف بشكتاش التركي، إمكانية فوز فريقه الاصلي ببطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وقال كاريوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو": "أتابع ما يقدمه الفريق في الموسم الحالي وارى أن الفريق يقدم نتائج إيجابية". اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وتابع: "ليفربول الآن متصدر بفارق 4 نقاط وهذا أمر إيجابي ويجعله المرشح الأقرب للفوز بالبطولة، ولكن لا يجب أن ننسى أنّ الموسم لايزال في بدايته".

جميعهم يعرفون أنه سبب الفوز.. عامر شفيع تلقى التحية من الجماهير، زملائه ومدربه.. عاش سد وادي العرب! 👏🔝#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/1AyApm0kfj — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

كاريوس تطرق أيضًا للحديث عن الشائعات التي تتردد بشأنه حول علاقاته النسائية في تركيا.

واختتم: "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لا أحد يعرف أي شيء أقوم به وفي الأخير يكتبون قصصًا من وحي خيالهم".

وكان كاريوس رحل عن صفوف ليفربول بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.