كاريوس: ربما ألعب مع ليفربول مرة أخرى

تعرف على رأي كاريوس في إمكانية ارتداء قميص الريدز في المستقبل

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد لوريس كاريوس، حارس مرمى بشكتاش التركي، إمكانية العودة مرة أخرى إلى ليفربول بعد انتهاء فترة الإعارة.

كاريوس رحل في صيف 2018 عن الريدز بعدما تسبب في خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال الحارس الألماني في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية: "عقد الإعارة ينتهي في الصيف المقبل وبعدها قد أعود إلى ليفربول أو فريق آخر انجليزي أو ألماني، لا أحد يعرف".

وتابع: "في الوقت الحالي أركز فقط على تطوير مستواي مع الفريق. مستمتع هنا بوقتي ولكن الأمر مختلف عن انجلترا لأن هناك أنت تحت دائرة الضوء وأعتقد أنني أقدم موسم أفضل من الموسم الماضي".

صاحب الـ 26 عامًا أكد أنّ الدوري الإنجليزي هو المفضل بالنسبة له ويرغب في اللعب مرة أخرى بالبريميرليج وربما يعود لارتداء قميص ليفربول.

وواصل: "من الصعب القول بأنني يقينًا سأعود إلى ليفربول ولكني واثق من أنني سألعب مع فريق كبير في الموسم المقبل ولست قلقًا".

واختتم: "لقد نسيت ما حدث في نهائي كييف عام 2018. لقد تعرضت وقتها لارتجاج ولم أدري خلال المباراة لأن الأدرينالين لا يجعلك تشعر بشيء. لا أهتم حاليًا بما يقوله الناس ولا أشعر بأي قلق".

جدير بالذكر أنّ ليفربول كان قد أصدر بيانًا بعد عدة أشهر من نهائي التشامبيونزليج يؤكد تعرض كاريوس لإصابة أثناء لقاء ريال مدريد.