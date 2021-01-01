كاريلي يوضح سبب تواجد فهد المولد بديلًا في لقاء الاتحاد أمام الوحدة

الاتحاد حقق فوزًا عريضًا على الوحدة

تحدث البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد معلقًا عن الفوز الكبير الذي حققه العميد على حساب الوحدة ضمن منافسات الجولة 22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد حقق الفوز على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ليتواجد العميد في المركز الثالث في ترتيب الدوري.

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وقال كاريلي في تصريحات عقب اللقاء لقنوات "الرياضية السعودية": "في الشوط الأول لم نظهر بالشكل المناسب، لكن في النصف الثاني تمكنا من تقديم شخصية قوية وهي التي يتميز بها الفريق في الفترة الأخيرة".

وأضاف البرازيلي: "نحاول أن نعالج التفاوت في الأداء خلال أحداث المباراة، ونسعى لعدم استقبال أهداف أثناء التقدم في النتيجة خلال المباريات المقبلة".

وتابع كاريلي تصريحاته، قائلًا: "فهد المولد جلس بديلًا بسبب مستواه في الفترة الأخيرة، وهو مُتفهم ذلك جيدًا، إضافًة إلى عدة عوامل أخرى".

الاتحاد يتواجد حاليًا في المركز الثالث بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 38 نقطة حيث سينفرد بالمركز حال تعثر الأهلي الذي يتواجد في المرتبة الرابعة برصيد 35 نقطة.