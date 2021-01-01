كاريلي يكشف .. مفاوضات إدارة الاتحاد والعروض العربية والعودة للبرازيل
كاريلي أحدث الكثير من التغييرات داخل الاتحاد وأصبح الفريق ينافس على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما كان ينافس على الهبوط في آخر موسمين.
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وقال كاريلي في تصريحات لصحيفة "LANCE" البرازيلية: "إدارة الاتحاد بالفعل أجرت مفاوضات معي خلال الفترة الماضية، وأنا أرغب في الاستمرار، ولكن إن لم يحسم الأمر قبل بداية مايو سأكون حرًا".
وأضاف البرازيلي: "هناك بعض العروض العربية خلال الفترة الأخيرة، وأيضًا العودة للبرازيل متاحة، ولكن هذا يتوقف في حال استمراري مع الاتحاد لفترة أطول".
وتابع كاريلي تصريحاته قائلًا: "خلال السنوات الماضية، لم نكن في المراتب العليا في الدوري السعودي، ولكن الآن نحن راضون عن الموسم وطورنا طريقة التفكير وشكل الفريق".
الاتحاد يتواجد حاليًا في المركز الثالث بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة بعد مرور 26 مباراة للنمور.