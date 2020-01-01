كاريلي يُجهز أنيس البدري وبوني لقيادة هجوم الاتحاد أمام الشباب

العميد يستضيف الليث الأبيض في 29 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يعمل المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي اتحاد جدة السعودي على تجهيز الثنائي أنيس البدري والإيفواري ويلفريد بوني لمواجهة الفريق المُقبلة أمام نادي الشباب.

العميد يستضيف الليث الأبيض في 29 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كاريلي يعمل على تجهيز الثنائي، التونسي أنيس البدري والإيفواري بوني، من خلال برامج تدريبية لرفع المعدل اللياقي والجاهزية.

المزيد من الفرق

وتأتي هذه الخطوة من قبل المدير الفني حيث وضح تأثر البدري في مواجهة الهلال الماضية من الفترة التي غابها بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد أول مشاركة له مع العميد وغاب بعدها لمدة ثلاثة أسابيع.

وفي الإطار نفسه، لا يزال بوني يحتاج الكثير لاستعادة مستواه اللياقي بعد الغياب الطويل عن المشاركة في المباريات عقب نهاية عقده مع آخر ناد لعب له قبل الانضمام لصفوف الفريق الاتحادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتل النمور المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، إذ حققوا الفوز في خمس مباريات، وتعادلوا في أربع، وخسروا عشرة لقاءات أخرى.

تأثير كورونا على دوري أبطال آسيا .. تأجيل مباراتي الوحدة وشباب الأهلي أمام الأندية الإيرانية

أما الليوث فيأتون في المركز الثامن برصيد 28 نقطة، حيث انتصروا في ثماني مباريات، وتعادلوا في أربع، وخسروا سبعة لقاءات أخرى.