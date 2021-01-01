كاريلي يثني على أداء المالكي ويوجه له رسالة هامة

كاريلي يشيد بأداء المالكي

تحدث فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد، عن التأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بعد الفوز على الشباب، وأنهم استحقوا التأهل.

الاتحاد تأهل عقب الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف، في إياب نصف النهائي، بعد التعادل ذهابًا بهدفين لكل فريق.

وقال كاريلي في تصريحات عبر"قناة أبوظبي" الرياضية: "عبدالإله المالكي ذو عطاء كبير، وعنده مساحة كبيرة للتطور، وتشرفت بالعمل معه بالوحدة، وهو من اللاعبين الذين ينفذون التعليمات".

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وأضاف: "إذا استمر المالكي بهذا التطور سيكون له شأن ليس فقط في الاتحاد، ولكن على مستوى المنتخب السعودي أيضًا".

وتابع المدرب البرازيلي: "المالكي بالتأكيد تم سؤاله عني قبل تولي تدريب الاتحاد بحكم تدريبي له في الاتحاد، وأشكره على ما قاله في حقي".

الاتحاد ينتظر الفائز من بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، في نصف النهائي الآخر من البطولة، لمواجهته في النهائي.