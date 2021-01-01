كاريلي: ارتكبنا بعض الأخطاء أمام الشباب .. ونستعد بقوة للفتح

كاريلي يتحدث عن الفوز على الشباب وموقف لقاء الفتح

أكد فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد أن فريقه قام ببعض الأخطاء في الشوط الأول من لقاء الشباب، والذي انتهى بفوز العميد وأشعل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء.

وقال كاريلي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء لقناة "الرياضية السعودية": "سعيد بالنتيجة والفوز في الشوط الأول كان هناك بعض الأخطاء في الأداء".

وأضاف البرازيلي خلال تصريحاته: "في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد وسيطرنا على الكرة، فوز كبير أمام فريق قوي ومرشح للفوز ونتيجة جيدة للفريق بشكل عام، ونرغب في تحسين الأداء بشكل أكثر خلال الفترة المقبلة".

وتابع المدير الفني للاتحاد عن مواجهة الفتح في كأس الملك، قال: "نعم نبدأ التحضير لمواجهة الفتح من الآن، مباراة ليس بها مجال للخطأ وهي مباريات خروج المغلوب، ونسعى للوصول إلى نصف النهائي في البطولة".

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 41 نقطة بعد الفوز على الشباب الذي تجمد رصيده عند 45 نقطة، بينما يلعب الهلال اليوم من أجل الصدارة حيث في رصيده 42 نقطة.