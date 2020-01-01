كاريلي: لن أفرط في لاعب الاتحاد مهما كان

كاريلي يفتح الباب نحو عودته للدوري البرازيلي

تمسك مدرب اتحاد جدة السعودي، البرازيلي فابيو كاريلي، باستمرار مهاجم الفريق، البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، مع العالمي خلال منافسات الموسم الجديد.

جاء ذلك على خلاف الشائعات التي ربطت اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، بالرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كاريلي مازحًا بشأن هذا في معرض مقابلة له مع "Record TV": "رومارينيو مستمر مع الاتحاد، ويرتبط معه بعقد لسنتين، لن أسمح له بالرحيل حتى لو كان إلى كورينثيانز!".

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كما تطرق مدرب العميد للحديث عن إمكانية عودته مستقبلًا للتدريب في الدوري البرازيلي، مؤكدًا أنه لا يُمانع ذلك.

وعن هذا قال: "أنا أحب كرة القدم ومُتفاني جدًا في عملي، وأي نادٍ يتعاقد معي أكون مخلصاً للغاية في عملي معه".

وتابع: "لدي قصة جميلة مع كورينثيانز، وأعتقد أنها مازالت لم تنتهـ، لدي ثقة أني سأعود إلى هناك في يوم ما".

وتجدر الإشارة إلى أن كاريلي سبق له وأن تولى الإدارة الفنية لفريق كورينثيانز في ثلاث مناسبات مختلفة، كان آخرها في ديسمبر من عام 2018.