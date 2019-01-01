كاريلو يوجه رسالة لجماهير الهلال قبل مواجهة أوراوا في نهائي آسيا

الهلال على بعد خطوة من أجل الظهور مجددًا على منصات التتويج الآسيوية

وجه البيروفي آندريه كاريلو جناح الهلال السعودي رسالة هامة لجماهير الزعيم قبل مواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وحلم التتويج باللقب الغائب.

الهلال يحل ضيفًا على أوراوا على ملعب "سايتاما 2002"، يوم الأحد المقبل، في إياب دوري أبطال آسيا، حيث الزعيم يرغب في تأكيد استحقاقه للقب الغالي.

الزعيم حقق الفوز في الذهاب بهدف دون رد في لقاء الذهاب، أحرزه البيروفي صاحب الرسالة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جامعة الملك سعود".

وقال كاريلو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رسالة للجماهير الهلال للإطمئنان على الاستعدادات الأخيرة للمباراة.

وجاءت رسالة كاريلو بنشر جزء من مشاركته في المران الجماعي للهلال معلقًا عليها: "نواصل المران نحو هدف واحد"، مشيرًا إلى الإصرار على تأكيد أحقية تتويجهم باللقب.

الهلال حقق أخر لقب في دوري أبطال آسيا كانت نسخة 1999 -2000، ويرغب في إسعاد الجماهير الزرقاء بعد الوصول عام 2017 للنهائي أمام نفس الفريق وخسر اللقب.

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ويكفي الهلال الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف ما عدا نتيجة 1 – 0 لصالح أوراوا.