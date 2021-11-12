كاريلو يشارك ويـتألق في فوز بيرو والجماز يوضح حقيقة القبض عليه

انتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية حول القبض على البيروفي أندرية كاريلو جناح فريق نادي الهلال في بلاده، بسبب كسر قواعد الإجراءات الاحترازية.

الأخبار التي جاءت من بيرو أكدت على أن كاريلو كان متواجدًا في منزل، يوجد به عدد كبير من الأشخاص، وهو الأمر الذي كسر به الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسبب في أزمة له مع الشرطة البيروفية.

ما هي حقيقة القبض على كاريلو في بيرو؟

الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان كشف حقيقة ما تردد حول القبض على كاريلو، بعد التواصل مع مصدر داخل إدارة نادي الهلال، وكشف له عن حقيقة الأمر.

وخلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" قال الرزيحان: "مثل ما قرأ الجميع، رأينا سلسلة تغريدات لإحدى الوسائل الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تواصلي مع إدارة الهلال، تم التأكيد لي أن هذا الأمر غير صحيح، ولم يتم القبض على أندرية كاريلو".

الرزيحان تابع: "اجتماع كاريلو كان عائلي حتى لو كان مخالف للاحترازات، والدليل مشاركته مع منتخب بلاده، وهذا الأمر نقلًا عن مصدر رسمي من داخل نادي الهلال".

بندر اختتم حديثه قائلًا: "مشاركته مع منتخب بلاده تعني أنه لم يُقبض عليه كما تم أشيع خلال الفترة الماضية، وإذا كان لم يشارك فهذا يعني أنه ألقي القبض عليه".

عبدالرحمن الجماز: تواصلت مع إدارة الهلال وأكدوا لي أن "كاريللو" ليس لديه إشكالية أمنية وهو خبر غير صحيح ولم يتم القبض عليه.

الحصاد الرياضي ...

@Aljamaz8910 pic.twitter.com/lqb8AhBZga — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 11, 2021

كاريلو يتألق ويقود بيرو للانتصار بثلاثية على بوليفيا:

وشارك النجم أندرية كاريلو في مباراة منتخب بلاده أمام بوليفيا بالجولة 13 ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، واستطاع أن يقود منتخب بيرو للانتصار.

كاريلو قدم مستوى مميز جدًا خلال المباراة، حيث ساهم بشكل كبير في انتصار منتخب بلاده بثلاثة أهداف دون رد، ليحتل المركز السابع بترتيب التصفيات برصيد 14 نقطة.

أندرية شارك بشكل أساسي حتى تم تبديله في الدقيقة 86 من عمر المباراة، ونال إشادة الجميع بعد المباراة.

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