"كاريلو" يسجل ويصنع فوز الهلال على خودرو الإيراني
حقق الهلال فوزًا سهلًا على نظيره شاهر خودرو الإيراني، بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
الهلال استضاف الفريق الإيراني، على ملعب "زعبيل" بنادي الوصل الإماراتي، حيث يسعى للدفاع عن لقبه خلال النسخة الحالية.
الهلال بدأ المباراة مشكلًا ضغط كبير على دفاعات الفريق الإيراني، ولكن محاولات الفريق لم تكلل بنجاح حتى جاء الهدف عن طريق كاريلو.
البيروفي آندريه كاريلو جناح الهلال نجح في افتتاح أهداف الزعيم في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية.
الدقيقة 45 شهدت تسديدة كاريلو التي نتجت عنها الهدف، بعد تمريرة عرضية من جيوفينكو إلى سالم الدوسري ثم إلى البيروفي الذي وضعها في الشباك.
🎥 الثعبان كاريلو يسجل أول اهداف #الهلال في دوري أبطال آسيا 2020 🐍💙— المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq) February 10, 2020
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وفي الشوط الثاني، تمكن الهلال من إحراز الهدف الثاني عن طريق الدبابة الفرنسية جوميس، في الدقيقة 69 ليبتعد بالـ3 نقاط لصالح الزعيم.
جوميس تحرك بشكل عرضي داخل منطقة الجزاء واستقبل تمريرة آندريه كاريلو وقام بلمسها بذكاء لتمر داخل مرمى الضيوف معلنًا عن الهدف الثاني.
🎥 الاسد الفرنسي غوميز "هداف النسخة الماضية" يسجل ثاني أهداف #الهلال 🦁🐾#الهلال_شهر_خودرو— المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq) February 10, 2020
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وتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثانية بنفس رصيد باختاكور بـ3 نقاط، ولكنه بفارق الأهداف خاصًة أن الزعيم أنهى المباراة بنظافة شباك.