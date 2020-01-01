كاريلو يُزامل نيمار وسواريز في قائمة أغلى لاعبي القارة اللاتينية

انضم للزعيم بشكل رسمي الصيف الماضي مقابل 9 ملايين دولار

أعد موقع ”90min“ في نسخته الإسبانية، تقريرًا خاصًا عن أغلى 10 لاعبين في أمريكا اللاتينية في كل بلد بشكل منفصل.

القائمة شهدت تواجد ممثل بيرو في اللاعب أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال الحالي، والذي يُعد أغلى لاعب في بلاده.

وجاء حضور الدولي البيروفي في القائمة، بعدما انضم للزعيم بشكل رسمي الصيف الماضي مقابل 9 ملايين دولار، وذلك قيمة 70 % من بطاقته الدولية.

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القائمة شهدت سيطرة اللاعب البرازيلي نيمار في الصدارة، بالتأكيد بفضل انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان كأغلى صفقة في العالم.

بالنسبة للأرجنتين فجاء اللاعب جونزالو هيجواين والذي حل في الوصافة خلف نيمار، ثم لويس سواريز، وجاء رابعًا خاميس رودريجيز وخامسًا أليكسيس سانشيز.

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المركز السادس من نصيب خوان إيتوربي، وفي المركز السابع أنتونيو فالنسيا، في حين احتل سالومون روندون المركز الثامن، ويتبعه مورينو مارتينز وأخيرًا كاريلو.