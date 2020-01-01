كاريلو: تألقي أمام المنتخب السعودي سبب انضمامي للهلال

كاريلو من أفضل المحترفين في الدوري السعودي للمحترفين

تحدث البيروفي آندريه كاريلو جناح الهلال، عن سبب انتقال إلى الزعيم وعن قوة الدوري السعودي وما يتواجد به من لاعبين أجانب.

كاريلو من ضمن الأعمدة الأساسية في صفوف الهلال السعودي منذ الموسم الماضي حيث ساهم في تتويج الزعيم بدوري أبطال آسيا.

الهلال توج بدوري أبطال آسيا بعد مرور سنوات عديدة منذ غياب البطولة عن قلعة الزعيم منذ عام 2000 ليحققها النسخة الماضية.

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وقال كاريلو في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية، إن أداءه مع منتخب بيرو أمام نظيره السعودي هو سبب انتقاله إلى الهلال بسبب إعجاب إدارة النادي بما قدمته.

وأضاف جناح الهلال: "جيسوس له دورًا كبيرًا في إتمام الصفقة وانتقالي إلى الفريق، يعرفني جيدًا منذ تواجدنا في الدوري البرتغالي، ونجح في إقناعي".

وتابع كاريلو: "ريكاردو جاريكا المدير الفني لبيرو حاول منعي من الانتقال إلى الهلال، لكنني كنت مؤمنًا بالخطوة ولم أتراجع عنها أبدًا".

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واختتم لاعب الهلال قائلًا: "الدوري السعودي قويًا ويمتلك نجوم أجانب كثيرة لديهم قدرات مميزة تساهم في تطور الكرة هنا".

وتوقف في الوقت الحالي النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، خلال الأشهر الماضية خوفًا على سلامة الجميع.