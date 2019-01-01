الهلال يتوصل لاتفاق مع بنفيكا لضم كاريلو، وتلك تفاصيله

صفقة كبرى للفريق السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت المصادر الصحفية المتابعة لسوق الانتقالات في البرتغال والسعودية عن توقيع أندريه كاريلو للهلال السعودي بعد مفاوضات شاقة قادها الرئيس فهد بن نافل مع بنفيكا.

وأكدت المصادر ومنها صحيفة ليبرو البيروفية أن الهلال توصل لاتفاق مع بنفيكا على استمرار كاريلو ضمن صفوفه للموسم القادم، بل وسيُوقع اللاعب على عقد يمتد لـ4 سنوات مع الزعيم السعودي.

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وسيدفع الهلال 9.3 مليون دولار مقابل 70% من عقد كاريلو، فيما سيمتلك بنفيكا نسبة الـ30% المتبقية ليستفيد منها حال بيع النادي مجددًا.

وكان كاريلو قد خاض مع الهلال 21 مباراة في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الإعلان رسميًا عن الصفقة قد يحدث خلال الساعات القليلة القادمة، مما قد يقلل من حالة الغضب لدى جماهير الزعيم نتيجة تأخر الإدارة في دعم الصفوف وحسم الصفقات المطلوبة.

يذكر أن الفريق السعودي كان قد انسحب من مفاوضات تجديد عقد عمر عبد الرحمن "عموري" طاويًا صفحة اللاعب الذي ارتدى قميصه الموسم الماضي لكنه لم يلعب سوى 5 مباريات في الدوري السعودي نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال أكتوبر 2018.