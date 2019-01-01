كاريلو: أرحب بالاستمرار مع الهلال لفترة أطول

لاعب المنتخب البيروفي يشدد على أنه يرحب بالاستمرار مع الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البيروفي أندريه كاريلو، لاعب فريق نادي الهلال، على أنه لا يعلم شيئًا عن مستقبله مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته.

الهلال استعار كاريلو من صفوف بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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كاريلو قال خلال تصريحات لموقع "فوتبول بيروانو": "لا أعلم شيء عن مستقبلي حتى الآن، ولكنني أرحب جدًا بالاستمرار مع الهلال".

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⚽️ سجل 15 هدفاً في الدوري

🅰️صنع 5 أهداف اخريين

وهو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب حتى الآن 👌 pic.twitter.com/PBGqTVq3N2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 10, 2019

لاعب منتخب بيرو أشار إلى أنه يشعر بالراحة في الهلال، وكأنه يلعب منذ وقت طويل، خاصة بعد المعاملة الرائعة التي لاقاها من جانب المسؤولين والجماهير.

وينص العقد المبرم بين الهلال وأندريه كاريلو على بند يسمح له بشرائه نهائيًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 12 مليون يورو.

وأثبت كاريلو أنه نجم فوق العادة، واستطاع إثبات نفسه، وقدم مستويات جعلت الجمهور الهلالي يصفق له، ويطالب بالتجديد معه.