كاريجر: سواريز ساهم في ضياع دوري 2014 على ليفربول

كاريجر يتحدث عن تأثير سواريز وعائد بيع توريس بالنسبة لليفربول

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قال جيمي كاريجر أسطورة نادي ليفربول إن لويس سواريز كان أحد المتسببين في ضياع دوري 2014 على الريدز على الرغم من إسهاماته الخرافية خلال الموسم ذاته.

وكان ليفربول قد خسر الصراع على لقب البريميرليج في 2014 لصالح مانشستر سيتي في منافسة استمرت حتى الجولة الأخيرة بين الفريقين.

وحول ذلك، قال كاريجر إن لويس سواريز قدم موسمًا خرافيًا وحقق أرقامًا لا تصدق خلال هذا الموسم، ولكنه على الرغم من ذلك كان أحد أسباب الفشل في التتويج بنهاية الموسم.

وأضاف: "في نهاية موسم 2013 تم إيقاف سواريز بسبب تصرفه الشهير في حق برانسيلاف إيفانوفيتش في مباراة ليفربول وتشيلسي، وعلى أساسه تم إيقافه لـ 7 مباريات، منها 4 في الموسم الجديد"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2019

وتابع: "عضة سواريز لإيفانوفيتش كانت تصرفًا غير مسؤول منه، غاب على إثره عن 4 مباريات هام في الموسم الجديد، ما تسبب في فقدان ليفربول لعدد من النقاط التي ساهمت في تتويج مانشستر سيتي باللقب"

وأردف: "لم يكن سواريز مظلومًا في هذه الواقعة، حيث قام بتصرف غريب استحق العقاب، وكان عليه أن يفكر في النتائج المترتبة على فعلته تلك"

وحول انتقال فيرناندو توريس إلى تشيلسي قال: "لقد حصل ليفربول على عوائد لا تصدق من هذه الصفقة، ولكنها لم تشفع له بسبب الخيارات غير المناسبة في التعاقدات"

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يذكر أن لويس سواريز قد سجل 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2014 كرقم قياسي تاريخي كان هو الأعلى حتى نجح محمد صلاح في كسره موسم 2018 حين سجل 32 هدفًا.