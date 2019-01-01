رومينيجه يوضح مستقبل فرانك ريبيري مع بايرن ميونخ

كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني يؤكد أن المفاوضات الخاصة بتجديد تعاقد الفرنسي فرانك ريبيري مع البافاري لم تبدأ بعد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني أن مفاوضات تمديد تعاقد لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري لم تبدأ بعد.

جاء هذا في تصريحات صحفية قد أدلى بها رومينيجه لصالح شبكة "يورو سبورت" وأكد خلالها أنه سيجلس مع ريبيري قريبًا لمناقشة التجديد.

وقال رومينيجه: "لقد شاهدنا سنوات ناجحة عديدة في أثناء وجوده مع بايرن ميونخ، ولدي احترام كبير له ولما قدمه لنا طوال فترة تواجده معنا".

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وأضاف: "يجب أن أكون واضحًا وصريحًا، في وقت ما سنجلس معه ومع وكيله لنتحدث ولنصل لقرار، لا يمكنني رغم ذلك توقع ما الذي سيحدث في المستقبل".

وكان رومينيجه نفسه وفرانك ريبيري قد ألمحا أن الموسم الجاري قد يكون الأخير للنجم الفرنسي رفقة فريق بايرن ميونخ وأن العقد الذي سينتهي لن يتم تمديده.

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جدير بالذكر أن ريبيري كان قد انضم لصفوف بايرن ميونخ قادمًا من مارسيليا في عام 2007 وحقق الكثير من الألقاب الجماعية والفردية رفقة الفريق البافاري.