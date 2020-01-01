كارليس بيريز: تجاوزت برشلونة وأركز على روما فقط

بيريز يضع مرحلة برشلونة خلف ظهره..

أكد كارليس بيريز، مهاجم روما الإيطالي أنه لا يفكر في برشلونة حاليًا، وأن تركيزه منصب فقط على الجيالوروسي.

وانتقل بيريز، من برشلونة إلى روما بعقد يمتد لمدة أربع سنوات ونصف، خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخير.

وقال بيريز، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "منذ أن غادرت برشلونة لم أفكر في العودة، لقد تجاوزت هذه المرحلة وأنا أركز على روما فقط، رغم أني لا أعلم ما سيحدث في المستقبل".

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وأضاف: "بعد رحيلي، لم أتابع أخبار برشلونة، لقد وصلت إلى نادي جديد وأردت التركيز على روما، تصلني الأخبار لأنه يتم الحديث عن البارسا في جميع أنحاء العالم، ولكنها لم تعد مصدر قلق لي".

وتابع: "أركز على مباريات روما، وهي مهمة للغاية؛ لأننا بحاجة إلى تحقيق الفوز مجددًا في الدوري الإيطالي".

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وتطرق بيريز، للحديث عن سر تفضليه الانتقال إلى روما، موضحًا: "تلقيت عديد العروض من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، السيد باولو فونسيكا تحدث معي، وعندما يتصل بك المدرب فهذا يدل على ثقته بك".

وأردف: "لقد أقنعني حديثه معي كما أني وجدت أن النادي والفريق والمدينة يناسبوني، ولم أكن مخطئا في قراري، أنا سعيد بالتواجد هنا".

أتم: "يمكنني التطور كلاعب، فالدوري الإسباني مختلف، هنا يمكنني التحسن في عديد الجوانب، أريد أن أصبح لاعب مهمًا".

بيريز، سجل أول أهدافه مع الذئاب، أول أمس الخميس، أمام جينت البلجيكي، في المباراة التي انتهت بفوز روما بنتيجة 1-0، في إطار ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي.