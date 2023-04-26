كارلو أنشيلوتي: ما حدث لا يمثل ريال مدريد ولن يتكرر ضد مانشستر سيتي!

المدرب الإيطالي يعتذر عن ما حدث في الليجا

قرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، الخروج من أجل الاعتذار على خسارة الفريق الصادمة أمام جيرونا بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

ريال خسر خارج ملعبه بنتيجة 4/2 أمام جيرونا بفضل الرباعية التي سجلها الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس، لتضعف آمال الفريق بشكل واضح في المنافسة على لقب الليجا.

وقال أنشيلوتي عن سبب الهزيمة:"مفتاح الخسارة كان في مستوانا الدفاعي، لأننا لعبنا بشكل جيد من الناحية الهجومية خاصة في البداية، لكننا لم نكن مقنعين في المبارزات الفردية، وتضررنا من كرتين مرتدتين".

وأضاف:"أتفهم أن الجماهير تعرضت لصدمة هائلة، لذلك نحن نعتذر، لقد تأذينا أيضًا، ولكن الجماهير تعلم أننا سنكون بخير في نهائي الكأس ضد أوساسونا وكذلك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، لأن هذه المباراة لا تمثل ريال مدريد".

يذكر أن ريال مدريد يلعب أمام ألميريا في الدوري الإسباني يوم السبت القادم، قبل مواجهة ريال سوسييداد في 2 مايو، وبعدها يخوض نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 من نفس الشهر، ثم تأتي الموقعة الأهم ضد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء 9 مايو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.