أنشيلوتي يكشف عن اعجابه بلاعب آيندهوفن

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي يكشف عن اعجابه باللاعب المكسيكي هيرفينج لوزانو نجم بي اس في آيندهوفن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي عن اعجابه الكبير باللاعب المكسيكي هيرفينج لوزانو نجم فريق بي اس في آيندهوفن الهولندي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الأسبق لريال مدريد وأكد خلالها أنه غير نادم على وداع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي: "مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا كانت تضم مرشحان للقب البطولة هما باريس سان جيرمان وليفربول، رغم ذلك استمرينا في المنافسة حتى آخر مباراة".

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وأضاف: "في الدوري نحاول بكل ما لدينا من قوة، لكننا في النهاية ننافس يوفنتوس وإذا ما حققوا هم اللقب سيكون ذلك أمرًا طبيعيًا".

وعن اهتماماته في سوق الانتقالات لدعم نادي نابولي كشف عن اعجابه بالمكسيكي لوزانو لاعب بي اس في آيندهوفن وقال: "أنا معجب به للغاية، لكن في الوقت الحالي لدي فريقي وأراه فريقًا عظيمًا".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن سيدورف المدير الفني الأسبق للميلان وقال: "كان يسألني في كل مناسبة عن أي تغيير أقوم به، إذا قمت بتغيير ما في مباراة كنت أنتظره في اليوم التالي ليسألني وأصبحت عادة".