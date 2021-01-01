خاص - فيديو | إدواردو: سعيد بالحياة في دبي، وهذا هو الفارق بين الدوري السعودي والإماراتي

نجم شباب الأهلي حل ضيفًا على جول النسخة العربية، إليكم الجزء الأول من الحوار

أبدى كارلوس إدواردو نجم هجوم شباب الأهلي الإماراتي سعادته الكبيرة وعائلته بالحياة في مدينة دبي، موضحًا أن الفارق بين الدوري السعودي، الذي لعب به بقميص الهلا، ونظيره الإماراتي.

النجم البرازيلي حل ضيفًا في حوار خاص لجول النسخة العربية، وقد أكد في الجزء الأول منه اشتياقه للعب مجددًا بجانب الموهوب عمر عبد الرحمن "عموري"، زميله الحالي في شباب الأهلي والسابق في الهلال، كما أبدى تفاؤله بفرص فريقه في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2021.

نستعرض في السطور التالية الجزء الأول من حوار كارلوس إدواردو الخاص مع جول النسخة العربية ..

في آخر 8 مباريات مع شباب الأهلي سجلت 6 أهداف، وفي 8 مباريات فقط في عام 2021، بداية جيدة، إذًا ما شعورك بالحياة في الإمارات؟ هل تأقلمت سريعًا؟

سعيد هنا سواء في النادي أو بالحياة في الإمارات عامةً، لقد تأقلمت على الحياة هنا، بدأت عام 2021 بشكل جيد جدًا، وهو ما زاد سعادتي، كوني قادرًا على مساعدة زملائي وفريقي على تقديم أداء أفضل.

وما رأيك في الحياة بمدينة دبي؟

الحياة هنا جيدة لي ولأسرتي، أحببنا العيش هنا كثيرًا، فالمدينة منفتحة ورائعة، ونشعر بسعادة كبيرة بوجودنا هنا، نخرج للتنزه على الشواطئ أو تناول الطعام في المطاعم، لذلك أرى أنها مدينة رائعة للعائلات.

بالموسم الماضي تصدر شباب الأهلي جدول الترتيب، لكن في النهاية تم إلغائه، وبالموسم الحالي لستم في الصدارة، ما رأيك بوضع الفريق حاليًا؟

وضعنا حاليًا جيد، لا نخسر مباريات، وعندما وصل المدرب الجديد غير الكثير من الأمور، نعم بدأنا الموسم بشكل سيئ، لكننا حاليًا نسير بصورة جيدة جدًا.

سبق أن لعبت مع عمر عبد الرحمن "عموري" في الهلال السعودي، والآن هو معك في شباب الأهلي، ما رأيك به؟

هو لاعب جيد للغاية، انتظره للعب معه في شباب الأهلي، كي يساعد الفريق أكثر، هو يؤدي التدريبات بصورة جيدة، وبدأ التعافي من إصابته، وأعتقد سيكون جاهزًا قريبًا.

ما الفارق بين الدوري السعودي ونظيره الإماراتي؟

بالنسبة لي هما متشابهان، لكن في السعودية يعتمدون على سبعة لاعبين أجانب مما يزيد من قوة الفرق، وبالإمارات توجد فرق قوية ولاعبين مميزين أيضًا، واللاعبون الإماراتيون جيدون للغاية، كلاهما دوري صعب للغاية.

لديك خبرة اللعب في دوري الأبطال مع الهلال، هل يستطيع شباب الأهلي حصد اللقب القاري؟

كل شيء وارد في كرة القدم، لدينا فريق جيد وطاقم فني جيد، ونحن نثق في قدراتنا، وأعتقد أن لدينا حظوظ التتويج باللقب.