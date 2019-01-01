كارفاخال يهنيء كازورلا وفاسكيز يعد بالتعويض في الأبطال

تعرف على تصريحات سولاري عقب التعادل مع فياريال في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بالليجا

وجّه داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، تحية لسانتي كازورلا، نجم فياريال، بعد تسجيل الأخير هدفين في مرمى الملكي بالدوري الإسباني.

ريال مدريد تعادل بهدفين لمثلهما أمام فياريال في لقاء مؤجل من الجولة 17 بالدوري الإسباني.

وقال كارفاخال في تصريحات عقب المباراة: "دفعنا ثمن عدم قتل المباراة ومنح المنافس فرصة لتهديد مرمانا. قبل استقبل الهدف الثاني كان لدينا فرصة تسجيل هدفين ولكننا لم نفعل".

وتابع: "رغم أنني مستاء من النتيجة لكني لا أستطيع إخفاء سعادتي لعودة كازورلا وتألقه في الملاعب. أنا سعيد لأجله كثيرًا".

سانتي سانتي سانتي 🔥



كازورلا يستعيد بريقه ويلعب مباراة من مباريات الأيام الخوالي .. أيام الجانرز 🎩



📊 سانتي سجّل أول ثنائية له في الدوري الإسباني بعد 2670 يومًا عندما كان مع مالاجا 👏 pic.twitter.com/tUjiBxycP2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

من جانبه علّق لوكاس فاسكيز، لاعب الملكي، على التعادل بقوله: "البعض ينتقدنا ويقلل من الفريق وبعد ذلك نتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا. نستطيع فعل ذلك في الموسم الجاري أيضًا".

وواصل: "في بعض الأحيان نهدر الفرص ولكن علينا التعلم من الأخطاء وتصحيح المسار في الفترة المقبلة".

واختتم: "نعلم أنّ الملعب صعب، ولكننا طوال المباراة كنا الأفضل، علينا ألا نفقد الثقة بانفسنا ونرد سريعًا في المواجهة المقبلة يوم الأحد".

ريال مدريد استمر في المركز الثالث برصيد 30 نقطة ووسع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 7 نقاط.