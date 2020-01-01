كارفاخال يشيد بكورتوا ويعد بكأس سوبر صعب للجميع

دانيال كارفاخال ظهير ريال مدريد يشيد بحارس مرمى الفريق تيبو كورتوا وما قدمه ضد خيتافي.

أعرب اللاعب دانيال كارفاخال نجم ريال مدريد عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره خيتافي ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وقال كارفخال: "لقد لعبنا مباراة جيدة وأضفنا ثلاث نقاط لرصيدنا بعد أن فقدنا الكثير في الأسابيع الأخيرة، لو أردنا اللقب علينا الاستمرار في الانتصارات".

وأضاف: "سنتجه لمواجهات بطولة السوبر ونحن لدينا الرغبة في تحقيق الفوز بالبطولة، لكن الأمور ستكون صعبة للغاية بالنسبة للجميع".

وأشاد بزميله كورتوا: "لم يقلل أي شخص منه او يشكك في قدراته، هو حارس عظيم وبذلك الأداء الذي يقدمه يمنحنا الكثير من النقاط".

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وأكمل مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد إيميليو بوتراجينيو: "كورتوا كان حاسمًا في تلك المباراة، لقد حاولوا الاستفادة من الكرات الهوائية وهو كان قويًا للغاية ومنحنا الأفضلية".

وأنهى تصريحاته عن غياب راموس: "وجوده هام للغاية بالنسبة لنا لكننا أظهرنا أننا نمتلك عمقًا كبيرًا في فريقنا، في النهاية نحن سعداء بكل عناصر الفريق".

من جانبه عبّر كورتوا عن رضاه بسبب المستوى الذي ظهر به الفريق سواء دفاعيًا أو هجوميًا أو حتى على المستوى البدني والقدرة على مجاراة المنافس لمدة 90 دقيقة.

وأوضح: "الشوط الأول كان صعبًا للغاية وأول تسديدة من خيتافي على المرمى كانت قريبًا ولكن بعد التصدي لها أصبحت أكثر هدوءً وتمكنت من تقديم مستوى جيد. الشوط الثاني الأمور كانت الهجمات أقل خطورة".

وأتم: "نحن مستعدون لبطولة السوبر الإسباني في الأسبوع المقبل وسوف نلعب بطموح ورغبة التتويج باللقب ونعلم أنّ هناك 3 فرق قوية أخرى تسعى لحصد البطولة وبالتالي لن يكون الأمر سهلًا".

جدير بالذكر أن فوز ريال مدريد اليوم على نظيره خيتافي وضعه على قمة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت حتى ينهي برشلونة مواجهته ضد إسبانيول.