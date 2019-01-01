بهدفه في كارديف – كين أفضل من يحتفل بالعام الجديد بالبريميرليج

40 دقيقة على تصدر أوباميانج صدارة هدافي البريميرليج منفردًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح توتنهام في التقدم بشكل مبكر على حساب كارديف سيتي في ثالث مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي تفوق الديوك اللندنية المبكر، بفضل هدف هاري كين الذي استغل تخبط الدفاع في تشتيت الكرة، ليسجل هدف التقدم.

ليرفع الدولي الإنجليزي رصيده التهديفي إلى 14 هدفًا الموسم الحالي، متعادلاً مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل هدفًا منذ أقل من ساعة في شباك فولهام.

وجاء هدف كين في شباك كارديف، ليزيد كين من نصيبه التهديفي في شباك جميع الفرق التي واجهها في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 فريقًا هز شباكها.

28 - Harry Kane has now scored against all 28 of the opponents he's faced in the Premier League, with this his first goal against Cardiff in his fourth appearance against them. Collection. pic.twitter.com/cEqxFXWkti — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2019

كما زاد كين من غلته التهديفية أمام الفرق الصاعدة برصيد 16 هدفًا في 12 مباراة خارج قواعد الديوك.

هداف الدوري الإنجليزي الأسبق مرتين، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في أول يوم بالعام الميلادي الجديد للعام الخامس على التوالي، دون أن يتفوق عليه أي لاعب.

ودّعنا أمس سنة 2018، واليوم نقوم بإعادة الزمن للوراء من أجل استحضار أبرز الأحداث الكروية في السنة.

ذكريات كثيرة، مفاجآت، أفراح، أتراح ولحظات ستبقى عالقة في التاريخ، فما لحظتك المفضلة؟ #YallaGoal pic.twitter.com/xvGHxhecIq — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

ويتساوى كين مع كل من أندرو كول وستيفان جيرارد برصيد 5 أعوام سجل خلالها في بداية العام الجديد، لكنه يتفوق كون أهداف جاءت في 5 أعوام متتالية.

ويتفوق كين على كل من تيري هنري لاعب أرسنال السابق، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الحالي، وأندي كول وآلان شيرر، في رصيده التهديفي بنسبة 100% أمام جميع منافسيه في الدوري الإنجليزي.

فسجل هنري في شباك 34 فريقًا من أصل 35، وكذلك أجويرو الذي سجل في 31 من أصل 32 واجهه، ويحتل أندي كول المركز الرابع برصيد 38 فريقًا هز شباكها من أصل 40، وكذلك الآن شيرر بالتسجيل في شباك 37 من أصل 39.