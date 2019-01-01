قائد كارديف: أعلم أن سالا كان ينظر لنا من الأعلى

كارديف حقق انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق كارديف سيتي انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه أمام ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، وقد أبدى القائد سول بامبا سعادته بالفوز وبإحرازه لأحد هدفي اللقاء.

وكان هذا اللقاء هو الأول للفريق بعد تأكد وفاة لاعبه الجديد إيميليانو سالا الذي اختفت طائرته خلال رحلته من نانت إلى كارديف لبدء مسيرته مع النادي الويلزي، وتم إيجاد جثته والتعرف عليها خلال الأيام الأخيرة ليُعلن عن الوفاة رسميًا.

بامبا أكد صعوبة الأسبوعين الأخيرين على الجميع في الفريق، مضيفًا حول المباراة "كنا نعلم أنه علينا القدوم إلى هنا والعودة بنتيجة إيجابية وذلك لن يكون سهلًا، لكن تقديم مثل هذا الأداء أمر ممتاز جدًا، ونحن سعداء جدًا في النهاية".

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"الفوز يمثل دفعة معنوية هائلة، خاصة في تلك المرحلة من الموسم. نريد أن نؤسس لمسيرة من الانتصارات ولذا من الجيد أننا فزنا اليوم، وآمل أن تتواصل تلك النتائج".

أتم قائلًا حول سالا "لا يمكن أن تكون الأمور أفضل، إحراز الهدف الأول أمام جماهيرنا الحاضرة في ملعب كارديف، الكثير في تلك اللحظة يدور في عقلك. أعلم أن إيميليانو سالا كان ينظر إلينا من الأعلى، لذا من الجيد أننا فزنا بالنقاط الثلاثة".