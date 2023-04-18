كارثية في وجود كريستيانو رونالدو .. إحصائية فاضحة للنصر في ديربي الرياض ضد الهلال!

مباراة للنسيان للنصر أمام الهلال في الظهور الأول لرونالدو في ديربي الرياض

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ثنائية مع الرأفة اكتفى بها الهلال في ديربي الرياض أمام النصر بالأمس، حسم بها لقاء الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

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أحرز الهدفين النسر النيجيري أوديون إيجالو من ضربتي جزاء، لكن فريقه أهدر الكثير من الفرص أيضًا طوال المباراة، كانت كافية للخروج بنتيجة أثقل.

إحصائية المباراة أوضحت أن الأهداف المتوقعة للزعيم بلغت 3.47، وفقًا للفرص التي أتيحت له وتمركز لاعبيه وغيرها من الأمور التي يُحتسب به هذا المعدل عبر "أوبتا".

في المقابل، نسبة الأهداف المتوقعة للعالمي 0.48 فقط!، ليكشف الديربي حجم معاناة النصر هجوميًا وعلى مستوى صناعة الفرص.

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة 49 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد العالمي عند 53 نقطة في الوصافة، مبتعدًا عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، بثلاث نقاط، لكن العميد لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

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