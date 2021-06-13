كارثة منتظرة في الأهلي .. وغضب جماهيري في الطريق

ماذا يحدث داخل النادي الأهلي؟

أزمة كبيرة تواجه مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقد تعطل خطة الإدارة لتعديل أوضاع الفريق، استعدادًا للموسم المقبل.

وتسعى إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، إجراء عمليات إحلال وتجديد بصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم القادم، لتحقيق أهداف النادي.

ما هي الأزمة التي تواجه النادي الأهلي؟

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية على أن المؤشرات المبدئية ترجح أن النادي الأهلي، لن يتمكن من التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب شهادة الكفاءة المالية.

الأهلي أمامه عقبة كبيرة للحصول على شهادة الكفاءة المالية، تتمثل في تسديد مبلغ 125 مليون ريال، حتى يوم 21 أغسطس المقبل، كشرط للحصول على الشهادة.

الأهلي يسعى حاليًا للخروج من تلك الأزمة، وذلك عن طريق تجميع المبلغ المطلوب، وتسديده للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

كم يمتلك النادي الأهلي من أموال الآن؟

وأشارت الصحيفة إلى أن خزينة الأهلي لم تتلق سوى مبلغ 60 مليون ريال فقط، دعمًا من بعض رجال النادي الأهلي، والرعايات الرئيسية لقميص فريق كرة القدم.

ويعد قميص فريق كرة القدم هو الأعلى في عقود الرعايات فيما يخص الأندية بشكل عام، وهو ما أدخل للنادي أموالًا كثيرة.

ماذا يحدث داخل النادي الأهلي حاليًا؟

يواجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي أزمة كبيرة، تتمثل في عدم التوافق مع رغبات جماهير النادي، التي تنتظر إبرام الراقي صفقات قوية سواء محلية أو أجنبية.

صحيفة "اليوم" أكدت على أن النادي الأهلي أبرم بالفعل التعاقد مع أحد اللاعبين المحليين، ولم يتم الإعلان عن الصفقة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، والتي قد تمنعه من تسجيل لاعبين جدد.

كيف ينجح الأهلي في التخلص من تلك الأزمة؟

في الحقيقة النادي الأهلي يعاني من أزمة مالية طاحنة، ولكن هناك حلًا لن يلقى قبولًا من جانب جماهير الراقي، يتمثل في بيع عقد أحد نجوم الفريق.

قد يكون التضحية بعقد عمر السومة، وعرضه للبيع لأي فريق آخر هو الحل، والأموال التي يحصل عليها النادي يتم تدعيمه بلاعبين مميزين آخرين.

بالطبع هذا ليس حلًا، وفي حالة اتخاذ إدارة الأهلي هذا القرار، سيكون هناك غضبًا كبيرًا من جانب جماهير الراقي، ويجب على الإدارة أن تجد حلًا سريعًا ومقنعًا.

اقرأ التفاصيل..