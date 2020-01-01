كارثة كبرى .. يوفنتوس قط أليف دون رونالدو

يوفنتوس بدون رونالدو بلا أنياب

يبدو أن يوفنتوس أصبح يظهر بلا أنياب تمامًا بدون رونالدو، وأن رفاهية العامين الماضيين بإراحة رونالدو في بعض المباريات باتت تهديدًا للسيدة العجوز بفقدان المزيد من النقاط..

الأمر ليس مقتصرًا على لقاء اليوم أمام بينفينتو فحسب، بل إن الأرقام تشير إلى عقدة تتشكل ليوفنتوس بدون رونالدو خصوصًا في الموسم الحالي مع المدير الفني الجديد أندريا بيرلو.

بحضور رونالدو لعب يوفنتوس 7 مباريات هذا الموسم فاز في 5 منهم وتعادل في مباراتين ولم يخسر، أما بغياب النجم البرتغالي فلعب يوفنتوس 5 مباريات فاز في مرة واحدة فقط وتعادل في 3 وخسر في مرة واحدة أيضًا.

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بحضور رونالدو سجل يوفنتوس 18 هدفًا في 7 مباريات بينما بدون رونالدو سجل 5 أهداف فقط في 5 مباريات بمعدل هدف وحيد فقط في كل مباراة.

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وبسبب ذلك، بدت خيبة الأمل واضحة على أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، في أعقاب تعادل فريقه مع الصاعد حديثًا بينفينتو بهدف لكل فريق، وشدد على أنه من الضروري اللعب جيدًا حتى في غياب كريستيانو رونالدو.

الدون لم يشارك في مباراة اليوم بسبب الإجهاد وترك تأثيرًا واضحًا على البيانكونيري بعد أن أحرز هدفين الجولة الماضية في كالياري وبعدها هدفًا في شباك فرينتسفارشي بدوري أبطال أوروبا، ولكن ذلك يجب أن يتوقف وفقًا لبيرلو والجميع من عشاق الفريق الذين يشاركون المدرب الرأي بكل تأكيد.

وفشل يوفنتوس في تحقيق الفوز على بينفينتو، واكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيرو فيجوريتو لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

التحدي الآن لم يصبح كما كان عليه بالنسبة ليوفنتوس، في السنوات الأخيرة، حيث أن لقب الدوري الإيطالي الذي كان يعد مضمونًا لم يصبح كما كان.

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السيدة العجوز الآن في خطر، يوفنتوس بهذا التعادل بات في رصيده 17 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع روما، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ميلان لحين خوض الروسونيري مباراتهم أمام فيورنتينا يوم الأحد، ما يهدده بفقدان لقبه الذي يحافظ عليه على مدار 9 سنوات.