كارثة في كأس العالم.. ثنائي المنتخب الهولندي لم يتحدثا طوال البطولة!

لم يُجرِ رونالد كومان أي اتصال مع كلارنس سيدورف خلال كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقًا لما ذكره فالنتين دريسن في Kick-off، البودكاست الكروي التابع لصحيفة دي تليخراف.

"ما أجده لافتًا هو أن سيدورف لم يُجرِ أي اتصال مع كومان خلال كأس العالم. أعلم ذلك جيدًا. تلك الأنباء كانت متداولة بالفعل وقد تأكدت الآن"، هكذا استهل دريسن حديثه.

"كيف يُعقل ذلك بحق السماء؟ هو سيدورف عضو المجلس الإشرافي الخاص بنا"، يتابع رئيس القسم الكروي.

"لقد كان حاضرًا في المباراة أمام المغرب (1-1، الخسارة بركلات الترجيح)، أليس من المفترض أن يبحث كلٌّ منهما عن الآخر بعد المباراة؟"، يتساءل دريسن بصوت عالٍ.

"ألا تعملان من أجل الهدف نفسه؟ الآن باء كل شيء بالفشل في النهاية، لكنهما تجاهلا بعضهما بعضًا هناك تجاهلًا تامًا. عندها أفكر حقًا: هذا أمر سخيف"، يواصل دريسن.

"هناك خلل هائل ومروّع في التواصل داخل الاتحاد الهولندي لكرة القدم. سواء مع جميع الأشخاص الذين يتواصلون معهم أو مع أولئك الذين ارتبطوا معهم بعقود بالفعل"، يختم صحفي دي تليخراف حديثه.