"كارثة غير مقبولة" .. لاعبة السويد تنتقد عدد الكاميرات في يورو السيدات

كوسوفوري أصلاني غير راضية!

انتقدت اللاعبة السويدية كوسوفوري أصلاني تقنية الفيديو التي يتم تطبيقها في بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022 والتي تقام حاليًا في إنجلترا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلت بها في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخب بلادها الهامة ضد إنجلترا في نصف النهائي.

وقالت كوسوفوري: "استخدام 50% من إجمالي الكاميرات التي تبث للرجال في البطولة الخاصة بالسيدات هو أمر كارثي، لأنه لا يمكن أن يتم اتخاذ القرارات بنفس الدقة".

وأضافت: "الأمر غير عادل بالنسبة لنا، وبالنسبة للفرق الأخرى أيضًا، فهناك بعض المواقف التي تستوجب وجود عدسات أكثر، وتلك الحالات تكون حاسمًا حقًا".

وأردفت: "أعتقد أن الأمر غريب لأني أحب تقنية الفيديو وأرى أن الأمور تكون عادلة أكثر عند استخدامها، لكن خطأ ألا نمتلك نفس عدد الكاميرات، هذا الأمر غير مقبول.

منتخب السويد عانى من إلغاء هدف في دور المجموعات ضد سويسرا في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإسكندنافي بهدفين لهدف وحيد.

جدير بالذكر أن نصف النهائي الثاني يشهد مواجهة صعبة بين ألمانيا وفرنسا ويقام مساء الأربعاء، على أن يكون النهائي يوم الأحد القادم.